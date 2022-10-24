В Сыктывкаре приговорили к девяти годам колонии жителя Казахстана за наркотики

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В Сыктывкарском городском суде вынесли приговор жителю Казахстана, который сделал тайники с наркотиками в Сыктывкаре, а после планировал сделать тоже самое в Ухте.

Преступление, как уточняется в сообщении пресс-службы суда, мужчина совершил 16 февраля 2022 года, когда он прибыл в столицу Коми. Фигурант уголовного дела действовал по указанию оператора, который рассказал, где находится тайник с наркотиками массой 474,828 г, а после сообщил, где их надо разместить.

Часть веществ подсудимому удалось спрятать, а по пути в Ухту, где он планировал разместить остаток, его поймали сотрудники МВД Сыктывкара. Суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима, а также присудил штраф в размере 9 тысяч рублей.

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