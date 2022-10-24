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Общество24 октября 2022 5:45

Начальник медчасти колонии в Коми рассказал о нехватке врачей узких специальностей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На совместном заседании прокуратуры Коми регионального УФСИН начальник медико-санитарной части ИК №11 Николай Игнатов в части о кадровой обеспеченности сообщил о нехватке врачей узких специальностей.

По его словам, в настоящий момент существует потребность, в частности, в нефрологе, нейрохирурге, челюстно-лицевом хирурге. Игнатов отметил, что в настоящий момент осужденных в случае необходимости вывозят в учреждения Минздрава.

Так, он отметил, что в 2021 году привлекли троих врачей, пятерых медсестер и одного фельдшера, а в 2021 – восьмерых врачей, десятерых медсестер и троих фельдшеров.

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