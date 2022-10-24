Мобилизованного 32-летнего многодетного отца из Коми вернули домой после обращения матери

Фото: архив "КП"

В Усть-Куломском районе Коми был мобилизован 32-летний отец троих детей Игорь Булышев. Мужчина получил повестку еще в начале частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября по всей России, и отправлен на боевые слаживания в Ленинградскую область.

В октябре его мама обратилась на горячую линию и рассказала о сложившейся в их семье ситуации. Информацию передали главе Коми Владимиру Уйбу, который в индивидуальном порядке рассмотрел заявку. Позже будет принято решение о возвращении многодетного отца домой, сообщили в пресс-службе главы республики.

— Информацию передали главе Коми Владимиру Уйба и он поручил мне вернуть мужчину семье. Я выехал в Ленинградскую область и сказал мужчине, что есть возможность вернуться домой, он может воспользоваться своим правом, и уже 17 октября Булышев вернулся домой, — сообщил глава Усть-Куломского района Сергей Рубан.

Семья выразила большую благодарность главе Коми за личное участие в решении их личного вопроса. Как заверил Рубан, проблем с возвращением на работу у Булышева не будет.

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