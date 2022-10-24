В Коми водитель сбил 62-летнюю женщину и скрылся

Фото: архив КП

В воскресенье, 23 октября, в Усть-Вымском районе водитель сбил 62-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в девять вечера в Жешарте. Неустановленный водитель ехал по улице Индустриальной в сторону улицы Мира. Напротив дома №1 машина сбила женщину, которая шла впереди по краю дороги. После этого водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина получила ушибы бедер и грудной клетки. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

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