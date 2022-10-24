Глава Корткеросского района Коми отказался от зарплаты за день в пользу мобилизованных

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Глава администрации Корткеросского района Константин Сажин отказался от зарплаты за день в пользу мобилизованных. Об этом руководитель муниципалитета написал на своей странице в социально сети «ВКонтакте».

Сажин побывал в пункте приема вещей для мобилизованных солдат. Помощь оказывают местные жители. Они приносят зимнюю одежду, лекарства, продукты, инвентарь и другое.

Уверен, наши бойцы всему этому будут рады. Но этого мало, отметил чиновник.

Поэтому глава администрации решил перевести свой однодневный заработок на внебюджетный счет администрации. Эти деньги потратят на рюкзаки, спальные мешки, аптечки, защитные очки, наколенники и многое другое. Сажин призвал руководителей и работников государственной и муниципальной бюджетной сферы принять участие в материальной поддержке мобилизованным.

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