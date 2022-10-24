За неделю в Коми завели 15 уголовных дел на пьяных водителей

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За неделю в Коми завели 15 уголовных дел в отношении водителей, которые сели за руль пьяными повторно. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

За неделю полицейские поймали 65 пьяных водителей. В отношении людей, севших за руль нетрезвыми повторно, было возбуждено 15 уголовных дел. На выходных в Коми поймали 35 водителей. Речь идет о людях, которые водили авто пьяными, либо же отказались проходить медосвидетельствование. Больше всего таких нарушителей поймали в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске и Усть-Куломском районе.

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