Стало известно состояние пострадавших в смертельной аварии в Инте подростков

Фото: архив "КП"

Выжившие подростки в смертельной аварии, унесшей две жизни, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом «КП-Коми» сообщили в региональном Минздраве. По данным ведомства, пострадавшие переведены в отделении травматологии, где им оказывается необходимое лечение.

- В интинской ЦГБ проходят лечение двое пострадавших в ДТП. Находятся в отделении травматологии. Состояние удовлетворительное, - заключили в министерстве.

Напомним, 21-летний пьяный парень за рулем легковушки устроил смертельное ДТП в Инте 14 октября. Молодой человек сбил насмерть 49-летнего Алексея Б. (имя изменено, - прим. ред.), возвращавшегося домой с работы на велосипеде, а затем вылетел в кювет. От удара погибла 15-летняя Инга К. (имя изменено, - прим. ред.), еще трое пассажиров получили травмы, двое из них оказались на больничной койке.

Момент страшной аварии попал на видео. На кадрах запечатлены последние секунды жизни подростка.

Добавим, что по данному факту начато разбирательство, возбуждено уголовное дело.

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