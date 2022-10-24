На новогоднюю площадь в сыктывкарском Дырносе потратят 1,69 миллиона рублей

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На новогоднюю площадь в сыктывкарском Дырносе планируют потратить 1,69 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Власти столицы Коми ищут подрядчика, который доставит и установит новогодние гирлянды, освещение, а также объемные праздничные фигуры в Дырносе. Начальная цена контракта составляет 1,69 миллиона рублей. Подать документы можно до 31 октября. Подрядчика выберут 2 ноября.

Победитель аукциона должен купить гирлянду из 100 цветных шариков. Освещать новогоднюю площадь будут 15 прожекторов и 70 нитей световой бахромы. На площади установят три объемные и одна плоская световая фигура Деда Мороза, трех зайцев, двух лис и двух оленей, а также три объемных световых снеговиков. Все работы необходимо выполнить до 10 декабря.

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