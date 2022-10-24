В Коми бесследно исчез 34-летний молодой отец

Фото из личного архива Антона Лобанова
В Коми пропал молодой мужчина. По данным республиканского МВД, речь идет о 34-летнем Антоне Лобанове из Сосногорска. Горожанин ушел из дома и не вернулся.
Обеспокоенная семья обратилась за помощью к полицейским, когда поняла, что своими силами Антона не удается найти. Дома его ждут сын и жена.
Приметы мужчины: худощавое телосложение, на вид 34-37 лет, рост 185-187 см, карие глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи был одет в утепленную куртку, трикотажную шапку серого цвета, камуфляжные джинсы и темно-зеленые кроссовки.
При получении информации о местонахождении мужчины просят сообщить данные в группу полиции Сосногорска или в ОМВД России по городу.
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