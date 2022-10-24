В Коми почти неделю ищут мужчину с алкогольной зависимостью

Фото: ориентировка

В Княжпогостском районе ищут пропавшего Александра Кирова 1977 года рождения. Соответствующая ориентировка появилась в социальных сетях.

Мужчина пропал среду, 19 октября. В тот день он перестал выходить на связь с близкими. С тех пор местонахождение пропавшего остается неизвестным. Не исключено, что мужчина может находиться в м.Новый и м.Ачим Емвы. Пропавший злоупотребляет алкоголем.

Рост мужчины – 170 сантиметров, он среднего телосложения со светлыми волосами и серыми глазами. Житель Коми был одет в рабочий костюм защитного цвета, короткие сапоги из ПВХ, а также черную кепку. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8(82139) 222-71, 237-42.

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