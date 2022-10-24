Жителя Коми посадили за пьяную езду

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Усть-Вымский районный суд признал 30-летнего жителя Удорского района виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчину уже судили за езду в пьяном виде. В августе он вновь сел за руль нетрезвым. На автодороге Айкино – Кослан водителя остановили сотрудники ДПС. Фигурант не отрицал, что выпивал, но проходить медосвидетельствование он отказался. Суд приговорил жителя Коми к году и двум месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

– Приговор вступил в законную силу, – говорится в сообщении.

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