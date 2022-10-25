Жители Коми смогут наблюдать необычное небесное явление

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Жители Сыктывкара 25 октября смогут наблюдать частное солнечное затмение. Вместе с этим желающие понаблюдать за необычным явлением смогут увидеть еще и Венеру.

– Заодно можно будет попытаться увидеть Венеру на дневном небе, – рассказали в Сыктывкарском гастрономическом клубе.

Во время частного солнечного затмения Луна закроет собой часть Солнца, увидеть это можно будет в дневное время суток. Во время пика будет виден лишь его небольшой кусочек.

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