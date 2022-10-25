Мэрия Сыктывкара потратит на новогодние украшения от 1,7 млн рублей

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Администрация Сыктывкара намерена заключить контракт на поставку новогодних украшений на сумму от 1,7 млн рублей. Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок департаментом финансов столичной мэрии.

Среди заказанных изделий — 70 штук световой бахромы, 100 штук пятиметровых гирлянд «Шарики цветные» и 15 прожекторов. Также в планах установить объемные фигуры

Торги намерены провести 2 ноября. Товар должны поставить до 10 декабря 2022 года.

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