За неделю в Коми 6 870 местных жителей заболели гриппом и ОРВИ

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По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Коми в период с 17 по 23 октября с признаками ОРВИ обратились 6 870 местных жителей, среди которых 4 273 были детьми.

В материале больных определялись сезонные коронавирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Из-за заболеваемости также был приостановлен учебный процесс в 14 классах шести школ и в восьми группах семи дошкольных учреждений.

Эпидемиологи напомнили, что сейчас все еще можно сделать прививку от гриппа. К настоящему моменту привили 173 770 человек.

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