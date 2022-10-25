Полиция Коми разыскивает молодого мужчину

Фото: полиция Сосногорска

Полиция Сосногорска устанавливает местонахождение Антона Лобанова. Обстоятельства пропажи мужчины неизвестны. Информация о начале розыска размещена 24 октября.

Приметы: на вид 34-37 лет, рост – 185-187 см, карие глаза, темно-русые волосы.

Был одет: серая шапка, утепленная темная куртка, камуфляжные джинсы, темно-зеленые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите, пожалуйста, по номеру 102.

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