В Сыктывкаре отказались от салюта в новогоднюю ночь

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре не будет фейерверка в новогоднюю ночь. Об этом сообщил врио мэра Владимир Голдин.

По его словам, решение отменить праздничный салют продиктовано тем, что во время проведения специальной военной операции развлекательные мероприятия не уместны.

— Тем не менее для детей праздник нужен, поэтому новогодние елки будут, — заверил Владимир Голдин на брифинге.

Отмечается, что город в этом году потратит деньги лишь на закупку иллюминации, которая вышла из строя.

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