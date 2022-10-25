Жители Коми массово жалуются на сбой в работе WhatsApp

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В России перестал работать WhatsApp. На сбои начали массово жаловаться россияне во всех регионах страны, Коми не стала исключение.

— Он просто умер. На работе беспокоятся уже все, все основные вопросы тут решались, — пишет сыктывкарка Елизавета.

К слову, мессенджер «прилег» и в других странах. На невозможность отправить сообщения или загрузить файлы пожаловались жители Казахстана, Польши, Индии, Италии, Франции, Германии и еще нескольких стран. Пока неизвестно, когда работа WhatsApp будет налажена.

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