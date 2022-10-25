В Сыктывкаре эвакуировали работников судов и почты из-за угрозы минирования

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре продолжается волна ложных минирований зданий. Так, сегодня, 25 октября, сообщения о якобы заложенном взрывчатом веществе получили городские суды и отделение «Почты России».

По словам начальника отдела организации планирования и проведения мероприятий ГО и ЧС Сергея Аладинского, письма с угрозами - это дело рук «телефонных террористов».

Здания судов и почты были оцеплены, а сотрудники эвакуированы. Никаких опасных предметов на территории учреждений обнаружено не было, сообщили в МВД по Коми. По данным фактам начато разбирательство.

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