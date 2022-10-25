В Коми предотвратили взрыв газа в дачном доме

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В понедельник, 24 октября, в Сосногорском районе предотвратили взрыв газа в дачном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 20.22 в поселке Лыа-Ёль. На улице Березовой загорелся дачный дом. На место прибыли пожарные. К тому времени здание было полностью охвачено огнем. Сотрудники МЧС предотвратили угрозу распространения огня на соседние строения и взрыва газового баллона, который находился внутри. На место происшествия работали 14 человек и четыре единицы техники. Дачный дом на площади 16 квадратных метров сгорел полностью. В результате случившегося никто не пострадал.

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