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НовостиОбщество25 октября 2022 10:47

Из-за коммунальной аварии в Сыктывкаре десятки домов остались без воды

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре на Первомайской улице произошла коммунальная авария, из-за которой часть горда осталась без воды. Об инциденте стало известно во время общегородской планерки.

По словам руководителя Сыктывкарского водоканала Андрея Селиванова, авария была зафиксирована ночью 25 октября. Из-за заводского брака произошла утечка: труба была повреждена по сварному шву.

- Минувшей ночью произошла авария на водоводе D400. Водовод относительно свежий, ему восемь лет. На этом участке были уложены полиэтиленовые трубы, но это не помогло избежать аварии. Аварию оперативно устранили, в течение двух часов воду потребителям дали, - сказал Селиванов.

Сейчас на месте аварии ведутся земляные работы. Рабочие засыпают котлован и уплотняют грунт.

- Уже завтра предприятие уложит временный слой асфальта до следующего сезона, - заключил руководитель Водоканала.

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