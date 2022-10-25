В Коми восстановили движение по аварийной дороге

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

Введенный в связи с непроходимостью трассы Ижма — Щельяюр режим повышенной готовности отменен. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Грунтовый участок дороги был в неудовлетворительном состоянии. Там застревали не только легковушки, но и грузовики, а также автобусы. Проехать там можно было только на полноприводной технике. На 23 и 24 октября отменили автобусные рейсы.

Был введен режим повышенной готовности, но вечером 24 октября его отменили. Подрядчик провел ремонтные работы, и теперь дорога находится в проезжем состоянии. Со вторника, 25 октября, пассажирские перевозки возобновляются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На дороги Сыктывкара вышли машины с противогололедными материалами (подробности)