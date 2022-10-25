Сыктывкарский ОМОН тренировался обезвреживать взрывные устройства

Фото: управление Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре сотрудники ОМОН «Зырянин» провели тренировку по обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Силовики выехали к месту, где обнаружили условное взрывное устройство. Кинолог с собакой осмотрел предмет и подтвердил его опасность. Далее сапер эвакуировал устройство из здания. После этого сотрудник Росгвардии обезвредил его, использовав разрушитель взрывоопасных предметов.

– С поставленными задачами инженерно-техническая группа справилась в полном объеме, – говорится в сообщении.

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