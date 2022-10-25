В Коми 69-летний мужчина зарезал своего знакомого

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сосногорске 69-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 39-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в мае. Пьяные мужчины находились в квартире на улице Дзержинского. В какой-то момент фигурант схватил нож и ударил знакомого в область передней поверхности грудной клетки. В результате пострадавший скончался. Житель Сосногорска частично признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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