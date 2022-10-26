Начальник участка шахты в Воркуте выплатил своей жене обманным путем более 1,7 млн рублей

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Бывшего начальника участка паросилового хозяйства шахты «Воркутинская» в Воркутинском городском суде признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Начальник участка шахты в табеле учетного времени ставил отметки о том, что его жена якобы выполняла работу, хотя фактически этого не происходило. Таким образом женщина получила обманным путем в период с декабря 2018 по январь 2022 года более 1,7 млн рублей.

Также он ставил своим подчиненным в табели информацию о том, что они якобы брали лишние смены, а деньги требовал после выплаты зарплаты за эти дни передавать ему. Свою вину мужчина признал, однако ущерб возместить не смог. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.

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