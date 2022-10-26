Шесть детсадов Сыктывкара закрыты на карантин из-за кишечной инфекции

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре шесть детских садов закрыты на карантин. Причиной ввода ограничительных мер стала кишечная инфекция, которая была выявлена у воспитанников.

Также начальник Управления дошкольного образования Галина Дейнеко добавила, что закрытых на карантин по коронавирусу садиков в городе нет. Ковид был выявлен лишь у одного работника образовательного учреждения, заболевших же среди детей нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минобразования Коми прокомментировали запрет учителям пользоваться иностранными мессенджерами (подробности)