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НовостиОбщество26 октября 2022 5:57

Шесть детсадов Сыктывкара закрыты на карантин из-за кишечной инфекции

Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В Сыктывкаре шесть детских садов закрыты на карантин. Причиной ввода ограничительных мер стала кишечная инфекция, которая была выявлена у воспитанников.

Также начальник Управления дошкольного образования Галина Дейнеко добавила, что закрытых на карантин по коронавирусу садиков в городе нет. Ковид был выявлен лишь у одного работника образовательного учреждения, заболевших же среди детей нет.

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