В Коми женщина устроила ДТП с пятилетней пострадавшей

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 25 октября, в Усть-Вымском районе Great Wall съехал в кювет, в результате чего пострадала водитель и пятилетняя девочка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.20. 36-летняя женщина ехала за рулем Great Wall со стороны Айкино в сторону Жешарт. На 41-м километре автодороги Вогваздино - Яренск водитель не справилась с управлением. Из-за этого иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП пострадали два человека. Водитель получила автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом пальца руки. У пятилетней девочки диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребенка увезли в больницу, а женщине госпитализация не потребовалась.

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