В Коми Ford сбил 14-летнюю девочку

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 25 октября, в Инте Ford Focus сбил 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.40. 38-летний мужчина ехал за рулем Ford по улице Мира в сторону Дзержинского. В районе дома №32 иномарка сбила ребенка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому переходу. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб коленного сустава. Госпитализация подростку не потребовалась.

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