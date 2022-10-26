Когда придут пенсии и пособия в ноябре в Коми

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Стало известно, как выплатят пенсии и пособия в ноябре жителям Коми. Как сообщили в пресс-службе ПФР, предстоящий праздник не повлияет на график получения денег.
Так, уже 3 ноября пособия выплатят беременным женщинам, семьям с детьми от 8 до 17 лет, родителям-одиночкам, а также будет перечислено пособие по уходу за ребенком до полутора лет.
Выплата пенсий за ноябрь 2022 года будет в следующем порядке:
- клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К – 11 ноября,
- клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я – 21 ноября.
- Пенсионеры, которые получают пенсионные выплаты на счета в других банках, получат денежные средства 18 ноября.
Доставка пенсий через отделения почтовой связи будет производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком.
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