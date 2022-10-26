Жителей Коми в ноябре ждет сокращенная рабочая неделя

Фото: архив "КП"
Жителей Коми ждет дополнительный выходной день. В честь празднования Дня народного единства 4 ноября объявлен нерабочим днем, а 3 ноября будет сокращенным, напоминает Минтруд России.
Всего жители республики отдохнут три дня - с 4 по 6 ноября, а уже 7-го числа вернутся на работу. Следующие длинные выходные ждут россиян лишь на новогодние праздники.
Напомним, сотрудники, которые вынуждены будут работать 4 ноября, получат заработную плату не менее, чем в двойном размере. Сдельщикам должны платить как минимум двойную дневную ставку.
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