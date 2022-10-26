Пьяная сыктывкарка схватила официантку за волосы

Фото: архив КП

В одном из развлекательных заведений Сыктывкара девушка 1996 года рождения схватила официантку за волосы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на улице Куратова. По сигналу «тревога» росгвардейцы прибыли в одно из ночных развлекательных заведений. Выяснилось, что пьяная посетительница вела себя агрессивно и игнорировала замечания сотрудников заведения. Далее нарушительница схватила официантку за волосы. В результате пострадавшая получила телесные повреждения. Сотрудники Росгвардии задержали и доставили в полицию.

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