В Коми водитель пытался дать взятку полицейскому

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Княжпогостском районе 40-летнего жителя Ленинградской области обвиняют в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. На 120-м километре трассы Сыктывкар – Ухта сотрудники ДПС остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Фигурант захотел избежать ответственности, а потому попытался дать взятку полицейскому. Однако правоохранитель от денег отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть. Уголовное дело в отношении водителя направили в суд.

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