Стали известны шокирующие подробности смерти 71-летней пенсионерки из Коми, чьи останки нашли у дома

Фото: архив "КП"

В Печорском районе Коми найдены человеческие останки. Жуткую находку обнаружили в посёлке Луговой. Выяснилось, что кости принадлежат 71-летней пенсионерке, которая жила в 300 метрах от места обнаружения скелета.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, смерть женщины не носит криминального характера. Ни конечностей, ни костей головы рядом не обнаружили, из-за чего жители республики подумали, что пенсионерку обглодали животные, однако и эту версию следователи опровергли.

— Для установления причины смерти женщины и обстоятельств произошедшего назначен комплекс судебных экспертиз. К настоящему времени получены предварительные данные экспертов, согласно которым смерть женщины не носит криминальный характер, она скончалась не от нападения животных, — говорится в релизе ведомства.

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