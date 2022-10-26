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НовостиОбщество26 октября 2022 14:26

В Сыктывкаре демонтировали новый тротуар

Источник:kp.ru
Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре демонтировали свежеуложенный тротуар в Нижнем Чове. Об этом сообщили в МКП «Дорожное хозяйство».

Тротуар обустроили в районе дома №11 по улице Магистральной. Однако пробы асфальтобетона не прошли лабораторных испытаний по толщине и водонасыщению. Подрядчик должен был исправить недочеты до конца года. Работы можно проводить при слабых осадках и небольших морозах. Ожидается, что покрытие восстановят в ближайшие дни.

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