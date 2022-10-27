Стела «Город трудовой доблести» готова к отправке из Ростова-на-Дону в Воркуту

Фото: мэрия Воркуты

Мэрия Воркуты сообщила, что памятная стела «Город трудовой доблести» уже отгружена и готова к отправке из Ростова-на-Дону. По предоставленным данным, в настоящий момент идет подготовка площадки для ее установки. Стелу установят в сквере между музыкальным колледжем и мэрии Воркуты.

Сейчас уже завершили отсыпку твердой подушки, после установят бордюрный камень. Тротуарная плитка для мощения трех дорожек уже завезена и готова к укладке. До конца недели закончат асфальтировать прилегающую территорию. Вскоре заменят освещение.

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