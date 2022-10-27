Жителям Ухты предложили отлавливать собак самостоятельно

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Глава администрации Ухты Магомед Османов сообщил, что местным жителям планируют дать право на отлов собак. По его словам, за это горожанам будут выплачивать гонорары, однако сумма пока еще не определена. Предполагается, что в пределах тысячи рублей.

По его словам, администрация города безуспешно пытается найти подрядчика, а проблема с бродячими собаками в то же время становится все острее. Предварительно планируется с Управлением ЖКХ заключить контракт на ветеринарное сопровождение, а отловом будет заниматься подведомственная организация «Спецавтодор» будет заниматься приемом собак от населения, стерилизацией – ветеринарная служба, рассказал он в эфире программы «День».

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