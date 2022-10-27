Жителя Коми задержали за убийство лося

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Прилузском районе 41-летнего мужчину подозревают в незаконной охоте на лося. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в сентябре. Ранее судимый мужчина незаконно добыл лося. В качестве оружия злоумышленник использовал металлическую петлю. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. Мужчина на месте разделал тушу лося и отнес домой. Фигурант пояснил, что заготовил мясо для личного пользования. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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