Двух жителей Коми могут на четыре года посадить за рубку леса

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Усинске местных жителей 1986 и 1982 годов рождения подозревают в незаконной рубке леса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчины вырубили более 10 кубометров ели и сосны. Сумма ущерба превысила 95 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы.

Оба мужчины не раз привлекались к уголовной ответственности. Злоумышленник рассказали, что вырубленный лес они хотели продать.

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