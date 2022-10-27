Госсовет Коми одобрил бюджет на 2023 год

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Государственный Совет Коми одобрил республиканский бюджет на 2023 год. Документ принят в первом чтении.

Проект бюджета направили главе Коми на корректировку. Ожидается, что налоговые поступления уменьшатся, а потому сократятся доходы. Поэтому в Коми на три отказались индексировать бюджетные расходы. Доходы республики составят 80 миллиардов 766,2 миллиона рублей. По сравнению с прогнозным значением за 2022 год эта сумма уменьшится на 12,2%. Кроме того, из федерального бюджета Коми может получить 16,6 миллиарда. Однако эта сумма может измениться. Что же касается расходов, то это 109,6 миллиарда. Таким образом, дефицит составит 12,2 миллиарда рублей. Во втором чтении проект бюджета собираются рассмотреть 24 ноября.

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