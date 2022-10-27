В Коми 80-летним жителям вдвое повысят выплаты к пенсии

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С 1 ноября жителям Коми и других российских регионов, которым в октябре исполнилось 80 лет, вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Соответствующий порядок определен федеральным законодательством.

Сейчас размер этой выплаты 7220,74 рубля. Для россиян, которым в октябре исполнилось или исполнится 80 лет, ее размер с ноября возрастет вдвое и составит 14 441,48 рубля. При этом в ряде случаев выплата может быть еще больше. Речь идет о людях со стажем работы на Крайнем Севере или же о тех, на чьем иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи. Для того, чтобы получать повышенную выплату, никаких заявлений подавать не нужно.

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