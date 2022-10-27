В Коми пропала 13-летняя Любовь Карпова из Сосногорска

Фото личный архив Любови Карповой
В Сосногорске пропала 13-летняя Любовь Карпова. Об исчезновении школьницы сообщила ее мама. Женщина обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках дочери.
Известно, что подросток ушла из дома 26 октября в школу и не вернулась. Сейчас ребенка разыскивают полицейские.
Отметим, что в социальных сетях девочка появлялась совсем недавно.
Добавим, что девочка была одета в ярко-розовую куртку, черный капюшон и темные брюки. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят звонить по номеру 02.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поиски пропавшей в Емве школьницы завершены
Ее близкие рассказали первые подробности