В Коми пропала 13-летняя Любовь Карпова из Сосногорска

Фото личный архив Любови Карповой

В Сосногорске пропала 13-летняя Любовь Карпова. Об исчезновении школьницы сообщила ее мама. Женщина обратилась в полицию с просьбой помочь в поисках дочери.

Известно, что подросток ушла из дома 26 октября в школу и не вернулась. Сейчас ребенка разыскивают полицейские.

Отметим, что в социальных сетях девочка появлялась совсем недавно.

Добавим, что девочка была одета в ярко-розовую куртку, черный капюшон и темные брюки. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят звонить по номеру 02.

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