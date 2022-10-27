Экс-глава Сыктывкара Зенищев вышел на свободу

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Экс-глава администрации Сыктывкара, участник «дела Гайзера» Роман Зенищев вышел на свободу. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, сейчас экс-глава столицы Коми находится в Москве. Бывшему чиновнику приходится снимать квартиру.

Напомним, Сыктывкарский городской суд признал бывшего градоначальника виновным и увеличил ему наказание (Зенищев уже был осужден по шести эпизодам) до 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей и конфискацией имущества на сумму 13,07 млн рублей.

В июле 2020 года Архангельский областной суд заменил Зенищеву неотбытый срок принудительными работами. В сентябре экс-градоначальник, уже отбывший наказание, прибыл в Сыктывкар.

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