Житель Коми убил своего двоюродного брата ударом ножа

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Суд признал виновным в умышленном причинении смерти другому человеку 48-летнего жителя Эжвинского района в Сыктывкаре. Мужчина избил и заколол до смерти своего 56-летнего двоюродного брата.

По представленным данным, убийство произошло в мае текущего года в квартире на проспекте Бумажников. Между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку. Во время ссоры фигурант уголовного дела ударил ножом в грудную клетку своего оппонента.

Потерпевший скончался на месте происшествия от полученного ранения. Суд приговорил фигуранта уголовного дела 14 лет колонии строго режима.

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