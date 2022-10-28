Житель Коми пришел мириться со своей бывшей женой с цветами и ружьем

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В Воркуте 42-летнего ранее судимого местного жителя признали виновным в угрозе убийством бывшей супруге. По данным пресс-службы прокуратуры Коми, мужчина пришел мириться с экс-женой, но в результате начал ей угрожать.

Для разговора фигурант уголовного дела купил букет цветов и пришел к ней в парикмахерскую, прихватив с собой ружье. Когда женщина отказалась с ним разговаривать, он схватил оружие и, начав заряжать его, крикнул: «Ах, так! Тогда будет по-другому!».

Испугавшись, пострадавшая выбежала из парикмахерской и спаслась. Во время судебного заседания мужчина пытался отречься от своей вины, однако суд доказал его виновность.

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