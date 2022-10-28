Мэрию города в Коми обязали благоустроить площадку для выгула собак

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Администрацию Печоры обязали создать в городе площадку для выгула домашних животных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, проверку провела Печорская природоохранная прокуратура. В надзорном органе отметили, что создание мест для выгула является мероприятием по благоустройству территории.

Кроме того, собственники животных обязаны выгуливать питомцев только в установленных для этого места. Однако на территории города такие места не определены. Печорский суд обязал администрацию города обустроить площадку, исполнение находится на контроле ведомства.

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