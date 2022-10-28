В Коми возле войсковой части выбросили два кубометра ртутьсодержащих ламп

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Возле войсковой части, расположенной в Воркуте, выбросили два кубометра ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что отработанные лампы являются чрезвычайно опасными отходами. Кто именно их выбросил, пока остается неизвестным. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, за это преступление грозит до двух лет лишения свободы. Расследование контролирует воркутинская прокуратура.

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