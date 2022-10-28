Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 5:45

В Коми возле войсковой части выбросили два кубометра ртутьсодержащих ламп

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Возле войсковой части, расположенной в Воркуте, выбросили два кубометра ртутьсодержащих ламп. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что отработанные лампы являются чрезвычайно опасными отходами. Кто именно их выбросил, пока остается неизвестным. Возбуждено уголовное дело. Согласно законодательству, за это преступление грозит до двух лет лишения свободы. Расследование контролирует воркутинская прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я возмущён!»: в Заполярье водителя заставили убрать мусор, который вылетал из его машины (подробности)