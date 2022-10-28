В Коми работодатели должны до 1 ноября сдать отчеты в военкомат

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В Коми и других российских регионах работодатели должны до 1 ноября сдать отчеты в военкомат. Об этом говорится в письме Минобороны.

В ведомстве пояснили, что сначала людей ставят на воинский учет, когда им исполняется 17 лет. Обычно они являются учащимися образовательных организаций. Именно эти учреждения могут предоставлять максимально достоверную информацию. Кроме того, работодатели также обязаны представлять до 1 ноября списки мужчин, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году.

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