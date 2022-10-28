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НовостиПроисшествия28 октября 2022 9:37

В Коми пешеход пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Троицко-Печорском районе 55-летнего местного жителя признали виновным в покушении на дачу взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В апреле мужчина, будучи пешеходом, нарушил правила дорожного движения. Он захотел избежать наказания и попытался дать взятку сотрудникам ГИБДД. Однако правоохранители отказались от денег и сообщили о случившемся в дежурную часть. Жителя Коми приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно.

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