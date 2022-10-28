В Коми 43-летний мужчина растлил двух маленьких девочек

Фото: pexels.com

В Коми 43-летний житель Печоры получил девять лет тюрьмы за растление двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным ведомства, потерпевшим не было и 14 лет, когда мужчина совратил их. Школьницы не могли дать отпор печорцу, так как были в беспомощном состоянии.

- Следствием и судом установлено, что подсудимый совершил развратные действия в отношении двух девочек, не достигших четырнадцатилетного возраста, которые в силу возраста, уровня психического развития, индивидуально-психологических особенностей находились в беспомощном состоянии, не понимали значение совершаемых противоправных действий, и не могли оказать сопротивление, - уточнили в СК.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних (ст. 135 УК РФ) и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми педофил изнасиловал родную дочь, сожительницу и двух девочек-подростков (подробности)