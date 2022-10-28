В Сыктывкаре аннулируют 40 сертификатов о вакцинации от COVID-19

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В Сыктывкаре продолжается рассматривание уголовного дела по факту фиктивных записей о вакцинации от ковида. Главным фигурантом является замглавврача городской больницы Н. Таскаева. Женщина вносила в реестр фамилии людей, которые не проходили процедуру вакцинации.

Всего в базу попали, по предварительным данным, 200 человек, однако доказать удалось лишь фиктивность 40 записей. Фамилии данных пациентов будут вычеркнуты из реестра в ближайшее время, а сертификаты аннулированы.

Напомним, ранее было заведено уголовное дело в отношении бывшего замглавврача Краснозатонской больницы. Медика обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, получении взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей.

Преступлений связано с внесением в информационный ресурс (COVID-19) заведомо ложных сведений о якобы пройденной гражданами вакцинации от новой коронавирусной инфекции без ее фактического прохождения с последующим получением этими гражданами сертификатов об иммунизации.

Кроме того, по этому же уголовному делу проходит родственница врача, обвиняемая в подстрекательстве к совершению преступлений.

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