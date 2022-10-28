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НовостиОбщество28 октября 2022 10:55

В Коми улучшилась ситуация со льготными лекарствами

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми улучшилась ситуация со льготным лекарственным обеспечением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

На сегодняшний день задержек с обслуживанием льготных рецептов практически нет. В настоящее время в списке отсроченных лекарств находятся всего 243 льготных рецепта. В начале года этот показатель составлял почти 30 тысяч. Тогда в Коми были перебои с поставкой целого ряда препаратов.

Проблему удается решить благодаря новой системе. Теперь лекарства закупают у единого поставщика – Государственных аптек Коми. В итоге количество отсроченных рецептов значительно сократилось.

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